Rottura di un tubo del gas a Salso, vigili del fuoco e tecnici al lavoro da ore

Vigili del fuoco di Parma e personale della società di gestione della rete del gas sono al lavoro da questa mattina poco dopo le 10 in località Poggetto, sulla strada che collega Salsomaggiore a Tabiano, a causa della rottura di un tubo del gas nel corso degli scavi per la fibra ottica. L’impianto serve anche Tabiano e per questo motivo molte abitazioni e gli alberghi aperti della frazione sono senza gas con disagi in particolare per questi ultimi. Sarà necessario molto tempo per la riparazione. Sul posto anche la polizia locale che ha interrotto la viabilità chiudendo la strada al traffico nei due sensi di marcia.

