Felix Rovitto: è arrivato 'Embrace', il brano scritto nel periodo più buio - Video

Nuovo singolo per il cantautore salsese Felix Rovitto. È uscito sulle principali piattaforme digitali «Embrace».

Un brano scritto nel periodo più buio, in pieno lockdown a causa della pandemia da Covid-19. Per più di due mesi tutti abbiamo dovuto rinunciare alle cose più semplici ma anche più importanti, come ad esempio un abbraccio. Isolati, preoccupati e molto spesso senza le persone care accanto, quelle settimane hanno segnato per sempre ognuno di noi. Felix ha raccolto tutte le emozioni di quei mesi così difficili scrivendo «Embrace», l’abbraccio che tanto gli è mancato e che restituisce attraverso la sua musica.

«Il contatto umano è ciò che ci mancato di più - spiega -. Stare lontani, non potersi abbracciare è stata la cosa più lacerante. Ho cercato di mettere in questo brano tutta la nostalgia, le emozioni e le preoccupazioni di quei momenti».

«Embrace» è solo il singolo estivo che precede un lavoro più ampio a cui l’artista sta lavorando in questi mesi. Il brano, infatti, sarà inserito nel primo disco di inediti di Felix, attualmente impegnato in studio proprio per ultimarlo e che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Felix Rovitto ha diverse esperienze musicali insieme a svariati gruppi, passando dal metal al rock, dal reggae al rock psichedelico. A.S.