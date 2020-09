Ripartono i concerti. E il 27 ci sarà anche Elio

Dopo il grande successo del Salso Summer Class & Festival, è ripartita l’edizione 2020 di «Musica alle Terme», interrotta a febbraio a causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria.

La rassegna targata «Musici di Parma» vede protagonisti gli allievi dei Corsi di alto perfezionamento musicale de I Musici di Parma ed offrirà un ricco calendario di appuntamenti, sempre sotto il segno de «Il Suono nella Bellezza», come il Salso Summer Class & Festival: 8 i concerti in programma che vedranno anche la partecipazione straordinaria di Elio (di Elio e le Storie tese), il 27 settembre alle 18,30, sempre a Salso, presso l’Arena Parco Mazzini, impegnato accanto a I Musici di Parma per la rappresentazione open air di Pierino e il Lupo, celebre racconto musicale di Prokofiev. L'appuntamento successivo sarà il 4 ottobre al palacongressi. Una rassegna voluta a Salso dall’Amministrazione Comunale, organizzata da I Musici di Parma e resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione Cariparma. Per info e prenotazioni: Iat (0524 580211); info@portalesalsomaggiore.it.

Una rassegna che, come tutti i corsi dell’Accademia di alto perfezionamento dei Musici e il festival estivo, ha il patrocinio del Comune. Realtà che mira alla valorizzazione del territorio e che guarda ai giovani, alla loro formazione a allo sviluppo del loro talento. Protagonisti di tutta la rassegna non a caso sono proprio i giovani musicisti italiani e stranieri a cui si rivolgono anche i Corsi dell’Accademia de I Musici di Parma, che intendono offrire una formazione altamente specializzata, impartita da didatti e concertisti di chiara fama.

