Multato per non avere la mascherina, si scaglia contro i carabinieri

Due denunce, una sanzione per il mancato utilizzo dei dispostivi individuali di protezione e due segnalazioni di assuntori di sostanza stupefacente alla Prefettura. E' il bilancio degli ultimi servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma. Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Salsomaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in particolare nelle zone di Salsomaggiore, Noceto, Medesano e Felino. Nella città termale i controlli si sono svolti anche nelle aree verdi dei parchi Mazzini e Corazza, In quest’ultimo, è stato multato un 25enne che non indossava la mascherina di protezione. Il ragazzo non ha accettato la sanzione, insultando e minacciando i militari. Per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Due giovani, a cui è stato sequestrato 1 grammo di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura. Un 36enne è stato denunciato per porto ingiustificato di un coltellino.

Un 28enne è stato sanzionato per ubriachezza. I carabinieri, chiamati dal proprietario di un locale, hanno trovato il giovane in stato di agitazione, dovuto all’abuso di alcolici, mentre infastidiva e spaventava la clientela. Riportato alla calma, anche con l’intervento dei sanitari, è stato accompagnato a casa.