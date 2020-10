Notte movimentata: un furto sventato a Salso e un'auto rubata (e con bottino) recuperata a Sala

Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme sono riusciti a sventare un furto. Tre persone, nell’oscurità,stavano cercando di accedere al capanno degli attrezzi da giardino nella proprietà dell’uomo che li ha notati e ha chiamato il 112. Il repentino intervento dei Carabinieri, con diverse pattuglie, ha messo in fuga la banda, che per dileguarsi più velocemente ha abbandonato gli “attrezzi del mestiere”.

A Sala Baganza, le pattuglie della Stazione locale e della Stazione di Collecchio, dopo un lungo inseguimento per le vie del paese, hanno invece bloccato una Audi RS6 rubata a Milano nel 2011. Gli occupanti, sono riusciti a dileguarsi per le vie del centro. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati oggetto in oro, denaro contante e arnesi atti allo scasso.

L’Arma dei Carabinieri, oltre ad intensificare i servizi sul territorio, con l’intento di prevenire e reprimere i furti invita i cittadini a chiamare sempre il numero d’emergenza 112 nel caso assistano ad “atteggiamenti sospetti”.