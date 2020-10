Fuga d'amore, un arresto per evasione dai domiciliari

Eì stato arrestato un 27enne per evasione dagli arresti domiciliari. I carabinieri di Salsomaggiore Terme a San Pellegrino Parmense hanno controllato, a passeggio per le vie del Comune, il ragazzo in compagnia della fidanzata, traendolo in arresto per evasione. L'uomo infatti si era allontanato dalla comunità di Reggio Emilia dove è agli arresti domiciliari e, con la fidanzata che lo aspettava nelle vicinanze, ha deciso di raggiungere il piccolo paese situato a Nord della valle del Ceno per cercare lavoro e vivere la storia d’amore con la sua fidanzata.

Gli abitanti, insospettiti dai due a passeggio per le vie del paese senza una meta hanno telefonato ai carabinieri della locale stazione che, individuati e controllati, hanno verificato che il giovane non doveva essere li in quanto ai domiciliari a Reggio Emilia. L’uomo, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.