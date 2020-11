Minaccia di gettarsi dal 4° piano: paura con lieto fine a Salso

Momenti di grande tensione questa mattina a Salsomaggiore per un uomo che ha minacciato di lanciarsi dal balcone del quarto piano della sua abitazione. E' accaduto in via Milano, rimasta bloccata per più di tre ore.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Solo attorno alle 14, dopo che l'uomo non si decideva ad aprire la porta dell'appartamento, i militari hanno fatto irruzione sfondando la porta e entrando anche dal balcone. L'uomo è stato bloccato, fortunatamente nessuno sei è fatto male.