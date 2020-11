250 grammi di marijuana in camera da letto: 1 anno e 4 mesi ad un 28enne

Ieri i carabinieri hanno arrestato a Sala Baganza un 28enne per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". I militari, insospettiti dal via vai di persone che entravano ed uscivano dal palazzo dove abita hanno effettuato una perquisizione. L’unità cinofila ha subito individuato, nascosti in camera da letto, 250 grammi di marijuana, un bilancino e il necessario per il confezionamento. Nel corso dello stesso servizio sono state segnalate alla Prefettura di Parma 2 persone trovate in possesso complessivamente di 3 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo. L’arrestato è stato condannato a 1 anno e 4 mesi con 5800 euro di multa e pena sospesa.

