Senza mascherina al supermercato se la prende con la cassiera. Denunciato e sanzionato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale un 28enne magrebino.

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia sono intervenuti in un supermercato della città in quanto l’uomo richiamato dalla cassiera a indossare la mascherina, è andato in escandescenze minacciando la donna. Anche la pattuglia, giunta immediatamente sul posto, è stata oggetto di offese e minacce da parte dell’uomo che, fermato, è stato condotto in caserma per essere denunciato e sanzionato per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19