Varano Melegari, foglio di via ad uno slavo con una mazza in metallo. A Medesano multati 13 ragazzi per assembramento

Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Fornovo Taro, ha denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 58enne di origine slava, residente in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, fermato nel comune di Varano de Melegari, a bordo di un auto sospetta non ha saputo fornire valide motivazioni sulla sua presenza. I militari, pertanto, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo. All’interno, occultata sotto il sedile è stata rinvenuta una mazza da baseball in metallo, che non aveva motivo di detenere Nell’immediatezza, su proposta della compagnia di Salsomaggiore, la Questura di Parma ha emesso nei suoi confronti dell’interessato la misura del foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Varano de Melegari.

Sempre nel fine settimana, ma a Medesano, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e sanzionato 13 persone per il mancato rispetto delle norme di contenimento al Covid-19. Le pattuglie sono intervenute in Piazza Italia, dove è stata segnalata la presenza di giovani che disturbavano e non rispettavano le norme anti-assembramento.