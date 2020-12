Manovre spericolate in auto in stato di ebbrezza: fermato e denunciato un 25enne

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato per danneggiamento e guida in stato d’ebbrezza un 25enne del paese. Il ragazzo, a bordo di una Panda, è stato notato da numerosi cittadini: si trovavano al campo da calcio per riprendere i propri figli dopo l’allenamento, e lo hanno visto -a llibiti - mentre eseguiva manovre pericolose a velocità sostenuta.

Alla scena ha assistito anche il Comandante della Stazione Carabinieri che, libero dal servizio, è intervenuto immediatamente bloccando il giovane fino all’arrivo della pattuglia.

Il 25enne, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato ad urlare ed a colpire con pugni la segnaletica stradale ed un contenitore per la raccolta abiti usati, danneggiandoli. Sottoposto agli accertamenti alcolemici mediante etilometro, risultava con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti.