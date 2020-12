Tre giovani multati perchè in giro in auto dopo le 22. E per la guidatrice altri 5mila euro di sanzione: non ha la patente

. I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, affiancati da quelli del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato controlli nei comuni di Noceto, Medesano, Pellegrino e Salsomaggiore.

Nella cittadina termale hanno ispezionato tutti i parchi cittadini per verificare l'eventuale presenza di sostanza stupefacente, individuando un 20enne segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale.

Nell’ambito del servizio sono state controllate numerose persone ed elevate cinque sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni sul Covid -19. I Carabinieri della Stazione di Pellegrino, hanno sanzionato due uomini che passeggiavano senza indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.

Mentre i Carabinieri di Noceto, hanno multato tre giovani che senza un motivo valido circolavano dopo le 22 a bordo di un’auto condotta da una ragazza. Che però non ha mai conseguito la patente. La guidatrice ha ricevuto una multa di più di 5000 euro ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.