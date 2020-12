Carrara: «Salso, campo in vendita, ma il 2021 sarà un anno super»

Nonostante le recenti notizie sulla messa in vendita dell'impianto di Pontegrosso, la società Golf Salsomaggiore Terme è al lavoro per un'importante stagione sportiva 2021. «Comprendiamo le difficoltà della proprietà - dice il direttore Alessandro Carrara - e non possiamo che condividere le scelte del Comune. Molti, e a volte troppo importanti, i problemi da dipanare su un impianto che oggi richiederebbe interventi di manutenzione straordinaria davvero ingenti. Il nostro compito è però, come ci è stato chiesto, quello di portare a termine il 2021 nel migliore dei modi e per questo abbiamo approntato un calendario gare fitto di appuntamenti importanti come mai negli ultimi anni. Sono infatti in programma, oltre alla seconda edizione del Parma Golf Experience Amateurs Open, una ricchissima pro am che si disputerà nel mese di settembre sulla distanza delle 36 buche in co-organizzazione con il Golf Del Ducato, molte tappe di prestigiosi circuiti nazionali, nonché ben 7 gare dell' Emilia Players Championship che, pur ultimo nato, si presenta con tutte le carte in regola per essere il torneo amatoriale più importante della regione Emilia Romagna. Golf Emilia (neo costituito consorzio dei circoli di golf emiliano-romagnoli) ha voluto infatti affidare l'organizzazione del circuito al prestigioso marchio Underpar insieme al quale, certi della bontà del progetto, ha voluto mettere in palio per i 5 vincitori di categoria uno spettacolare viaggio in Spagna che prevede, tra le altre cose, di giocare 18 buche a Valderrama, il più prestigioso percorso della penisola iberica».



«Nonostante le difficoltà incontrate nella stagione 2020 - conclude Carrara - siamo molto fiduciosi nel nuovo anno. Certamente per le importanti e buone notizie che arrivano sul fronte sanitario e, aspetto da non sottovalutare, perché il golf è uno dei pochissimi sport che si gioca in forma individuale, all'aria aperta e senza contatto fisico. Tutti ottimi motivi, anche per chi ancora non è golfista, per avvicinarsi a questa splendida disciplina».

r.c.