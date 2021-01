In quattro senza mascherina: multati. E bar chiuso per 5 giorni: i clienti bevevano all'esterno

Ieri i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, a conclusione di un servizio straordinario che ha interessato i comuni di Salsomaggiore, Noceto e Fornovo, hanno denunciato, per omessa di denuncia di armi - un fucile - un 79enne.

Sono stati inoltre segnalati alle Prefettura quali assuntori 3 giovani tutti residenti a Salsomaggiore, trovati in possesso di complessivi 5 grammi di sostanza stupefacente di vario genere. Infine sono state elevate sanzioni amministrative per un totale 1600 euro a quattro giovani che non indossavano, in luogo pubblico la mascherina.

Infine è stata disposta la chiusura di un bar per cinque giorni,perchè la titolare ha consentito, ad alcuni clienti, di consumare bevande nell’area di pertinenza del locale.