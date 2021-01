Noceto, da fuori regione con motoseghe dalla matricola abrasa: denunciato

E’ finito nei guai un 52enne proveniente dalla Campania fermato ad un posto di controllo da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Noceto.

I militari, dopo aver domandato all’uomo il motivo per cui si era spostato fuori dalla propria regione nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si sono sentiti rispondere che doveva vendere alcuni utensili.

Da un'ispezione della merce sono emerse quattro motoseghe con la matricola abrasa e con sovrapposto il marchio adesivo di altra ditta diversa dall’originale. Poiché l'uomo non è in possesso di alcuna licenza di vendita, non ha fornito fatture o scontrini d’acquisto, la merce - che ha un valore di circa 2000 euro - è stata sequestrata per stabilirne la provenienza. Il 52enne è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con contrassegni falsi e sanzionato per inosservanza delle misure per il contenimento da Covid-19