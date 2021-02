Incidente tra un furgone e due auto a Campore: due feriti, uno è grave

Un incidente che ha coinvolto tre mezzi, quello accaduto alle 9.30 in via Parma a Campore di Salsomaggiore.

A scontrarsi, due auto e un furgone, Per la dinamica e per le prime notizie arrivate dai testimoni, al Maggiore si è alzato in volo anche l'elisoccorso,a supporto delle ambulanze e dell'automedica della Pubblica di Salso.

Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni trasportato al Pronto soccorso del Maggiore, nell'area codici rossi. Il secondo ferito, che ha riportato lievi traumi, è stato trasportato all'ospedale di Vaio.