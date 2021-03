Salsomaggiore, soccorsa una 93enne caduta in casa

La scorsa notte intorno alle 2 al numero di pronto intervento 112 della compagnia salsese è arrivata una chiamata di un condomino che segnalava strani rumori e una richiesta di aiuto proveniente dall’appartamento vicino, dove vive una donna anziana. Sul posto è intervenuto immediatamente l’equipaggio del radiomobile. I militari, dopo aver riscontrato quanto segnalato e nell’attesa giungessero i Vigili del Fuoco per aprire la porta, si sono prodigati per ricercare dei parenti della donna. Sono riusciti a contattare un nipote, residente poco lontano, che aveva le chiavi dell’appartamento. Entrati nell’abitazione hanno trovavano la donna a terra, dolorante ed infreddolita a seguito di una caduta dal letto. Prestati i primi soccorsi, l’anziana veniva poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti al pronto soccorso di Fidenza.

