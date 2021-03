Scende dal treno a Salso, 20enne viene arrestato con 2 etti e mezzo di droga

Ieri mattina, i carabineri di Salso hanno eseguito un servizio con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Nucleo di Bologna. Un servizio speciale nelle scuole superiori, nei parchi e la zona della stazione ferroviaria. I militari, con il cane, hanno controllato i viaggiatori che scendevano dai treni: qui hanno notato un giovane che tentava di evitare i controlli risalendo a bordo della carrozza. Immediatamente raggiunto, il ragazzo, un 20enne italiano residente a Roccabianca, è statoo fermato e perquisito. All’interno dello zainetto sono stati scoperti oltre 50 grammi di stupefacente, diviso tra hashish e marijuana. Si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione e nella stanza sono stati sequestrati alcuni barattoli in vetro contenenti altra sostanza stupefacente, sempre hashish e marijuana, per un totale di circa 200 grammi complessivi. Accompagnato in caserma, il giovane è stato arrestato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso del servizio è stato segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di 1 grammo di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA salsomaggiore

droga