Incendio in centro psichiatrico a Salso: evacuati 24 pazienti e quattro operatrici, tre intossicate dal fumo

Una corsa contro il tempo per spegnere l'incendio, mettere in salvo le persone all'ìnterno ed anche il rischio di intossicazioni da fumo. E' successo intorno alle 14.30 nel centro psichiatrico Il Villino di viale Matteotti a Salsomaggiore, dove il fuoco si è alzato nella cucina posta al seminterrato dell'edificio..

Sul posto subito squadre dei vigili del fuoco di Fidenza e Parma e le ambulanze inviate dal 118. Dalla struttura sono stati evacuati 24 pazienti e quattro operatrici. Pare che per tre delle dipendenti, che nei primissimi minuti hanno provato a circoscrivere l'incendio e a mettere in sicurezza gli ospiti, l'intossicazione da fumo, per fortuna di lieve entità, sia stata inevitabile. Le loro condizioni sarebbero comunque buone.