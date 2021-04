Anziana spaventata per rumori nel cuore della notte: i carabinieri vanno e la rassicurano

I compiti dell’Arma dei Carabinieri non sono solo mirati ad effettuare il controllo del territorio per attività preventiva e repressiva, ma anche vicinanza e soccorso alle persone. Anche a chi chiede aiuto solo per un rumore, percepito nel cuore della notte, che può incutere timore.

Erano circa le 4 quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore ha ricevuto la chiamata di un’80enne che vive da sola nella frazione di Cangelasio. La donna, molto spaventata, ha detto di aver sentito dei rumori provenire dalla porta d’ingresso dell’abitazione e chiesto aiuto, temendo ci potessero essere degli intrusi.

Immediata l’attivazione della pattuglia di Salso che, impegnata in uno dei numerosi servizi notturni di controllo del territorio, in pochi minuti ha raggiunto l’abitazione. I militari, dopo un approfondito sopralluogo della casa, compresa la cantina, i garage e l’area esterna, senza riscontrare segni anomali o presenze estranee, hanno rassicurato la donna .

Vista la collocazione dell’abitazione non è da escludere che i rumori percepiti fossero da ricondurre ai numerosi animali selvatici che durante la notte transitano nella zona.