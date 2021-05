Tabiano, nasce l'«Albergo sociale» per aiutare le persone in difficoltà

E' stata inaugurata ieri mattina, alla presenza del presidente della Fondazione Cariparma Franco Magnani, e di altri rappresentanti delle istituzioni l’albergo sociale Maria Luigia, che ha l’obiettivo di fornire un alloggio temporaneo e un supporto all’orientamento professionale e all’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.



La cooperativa Biricca è proprietaria di un albergo a Tabiano dove gestisce, tramite bando prefettizio, l’accoglienza di migranti richiedenti asilo. Biricca, partendo dalla propria esperienza nella gestione di servizi di accoglienza per migranti e di servizi rivolti a persone in stato di fragilità, attraverso i quali ha garantito l’inserimento lavorativo di oltre 50 persone negli ultimi 5 anni, ha progettato di riconvertire attraverso un investimento di circa 80mila euro – in parte sostenuto grazie al sostegno di Fondazione Cariparma – un piano dell’albergo di Tabiano quale «Albergo sociale», con 20 posti letto, per soggetti italiani e stranieri in grave difficoltà abitativa.

Le persone saranno ospitate a prezzi calmierati, per un periodo transitorio, con la presenza di personale qualificato ad assisterli.

«L’Albergo sociale vuole essere un luogo dove poter trovare supporto, professionalità in grado di fornire consigli pratici e un aiuto concreto in fatto di reinserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso percorsi di apprendistato. Speriamo che l’informazione arrivi in tutti quei luoghi in cui la fragilità si manifesta, per dare a più persone possibili un ancoraggio alle loro difficoltà», ha dichiarato Giancarlo Anghinolfi, presidente di Biricca.

«Le condizioni di povertà e le fragilità che spesso ne derivano è un tema particolarmente seguito da Fondazione Cariparma – spiega il presidente Franco Magnani – in particolare nel sostegno a progetti mirati al contrasto di tale emergenza. Il progetto Albergo sociale è una preziosa opportunità, non solo nell’urgenza del bisogno, ma anche e soprattutto nell’aiuto offerto verso il reinserimento e normali condizioni di vita».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Filippo Fritelli, dal consigliere regionale Matteo Daffadà e dal direttore del Distretto Ausl di Fidenza Andrea Deolmi. r.c.