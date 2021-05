Salsomaggiore, presentata lanuova Casa della Salute

Anche Salsomaggiore ha la sua Casa della Salute. Dopo i lavori di adeguamento, le Terme Zoja di via Lungoparco Mazzini 17 ospitanoi servizi sanitari ed assistenziali dell’Ausl del comune termale,riuniti in una realtà moderna ed accogliente: la nuova Casa della Salute. La struttura sarà un punto di riferimento per un bacino di circa 20 mila abitanti, in cui l’assistenza primaria si integra nel territorio con i servizi specialistici, di salute mentale e continuità assistenziale.

La nuova struttura ha aperto i battenti già dallo scorso 27 aprile,coni primi servizi Ausl operativi nella sede:il punto prelievi, lo sportello per il ritiro referti di esami, il servizio di assistenza infermieristica domiciliare, il serviziodi distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari (diabete ed incontinenza) ed il servizio salute donna (consultorio familiare).Dal 3 maggio è inoltre attivo lo sportello unico-CUP ed il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), mentre il 4 hanno fatto ingresso i sette medici di famiglia previsti: Alice Ariani, Maria Rosa Buccino, Pasquale Gerace, Angelo Mazza, Sofia Moraiti, Maria Chiara Romanini, Giacomo Salati. Oltre ai medici di famiglia, nello stesso giorno sono diventati operativi gli ambulatori delle pediatre di libera scelta Paola Battilocchi, Marilena Garrubba, Monika Nitsch e Rosa Vitale. Andranno a completare l’operatività della Casa della Salute il servizio di salute mentale (con ambulatori aperti il lunedì e venerdì) e gli ambulatori specialistici di cardiologia, oculistica e dermatologia, la cui apertura è prevista per mercoledì 19 maggio.

“E’ una grande soddisfazione vedere oggi operativa questa nuova struttura– ha commentato la commissaria straordinaria dell’Aus lAnna Maria Petrini durante la visita inaugurale – perché rappresenta un ulteriore tassello della rete provinciale, in un percorso di integrazione tra servizi sanitari, socio sanitari e territorio. Nella Casa della Salute medici, infermieri ed operatori realizzano un servizio fondamentale per la vita ed il benessere sociale: prendersi cura della salute di tutti”. “Ringrazio – ha concluso Petrini – anche l’Amministrazione comunale di Salsomaggiore e la società proprietaria dell’immobile: è grazie alla collaborazione di tutti se oggi abbiamo raggiunto questo importante traguardo”.

La Casa della Salute, i cui lavori hanno preso avvio nell’autunno 2019, ha una superficie di circa 1.400 metri quadrati, con ambienti completamente ristrutturati e nei quali è stata posta particolare attenzione all’efficienza energetica:le spese sono state sostenute da “Terme di Salsomaggiore e Tabiano srl”, società proprietaria dell’immobile, mentre i costi di affitto e le utenze saranno coperte dall’Ausl di Parma e dal Comune di Salsomaggiore Terme.

“Oggi, dopo un graduale trasferimento delle attività nella nuova sede, abbiamo raggiunto un grande risultato: la presenza di tutti i servizinella Casa della Salute.” - ha aggiunto il Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli - “Una grande soddisfazione poiché, oltre ad essere unatra le più grandi della provincia, questa struttura rappresenta un unicum nel suo genere, in quanto inserita all’interno di uno stabilimento termale. Poter coniugare salute,servizi sanitari e socio-sanitari in una stazione termale costituisce senza dubbio– ha concluso -un valore aggiunto.”

Alla Casa della Salute di via Lungoparco Mazzini gli orari di apertura di tutti i servizi rimangono invariati, mentre i nuovi numeri di telefono dei servizi di assistenza infermieristica domiciliare e salute donna (consultorio familiare) sono rispettivamente i seguenti: 0524.932863 e 0524.932874.

Quella di Salsomaggiore sarà la sesta Casa della Salute operativa nel distretto di Fidenza. In tutto, a Parma e provincia, le strutture attualmente operative sono 23 su una programmazione prevista di 29 Case della Salute a livello provinciale.