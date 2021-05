Campo da golf, ancora una fumata nera. Via alla nuova asta: ora costa 1,8 milioni

«Fumata nera» per la vendita del Campo da golf. Anche la seconda asta, fissata per ieri mattina, è andata deserta.

Infatti anche questa volta non è pervenuta nessuna offerta di acquisto della struttura di proprietà del Comune. Adesso si andrà ad una terza asta: l’uscita dell’avviso di gara è prevista il 3 giugno e la data dell’asta il 23 giugno.

L’asta vedrà un ribasso del 25% sul prezzo di vendita, che sarà fissato in 1 milione e 794 mila euro circa. Dagli iniziali 3 milioni e 190 mila euro della prima asta, il prezzo era sceso a 2 milioni e 392 mila euro circa alla seconda asta di ieri. Il campo, omologato dalla Federazione nazionale golf, è stato costruito negli anni Ottanta a Pontegrosso, sulle colline di Salso.

Ha complessivamente un’area di 632.270 mq, dove sono presenti il campo a 18 buche ed il campo pratica, il putting green e il pitching green nonché varie strutture come la Club house, con ristorante e bar, una sala convegni, gli spogliatoi, la piscina ed altri locali accessori. il campo, che è ha 18 buche.

Completano l’impianto una serie di laghetti, un’autorimessa ed edifici ex-colonici.

Il futuro acquirente dovrà presentare un progetto di valorizzazione che possa perseguire finalità sportive, turistiche, e di aggregazione e che si prefigge il raggiungimento, per almeno 20 anni dall’inizio della gestione, di alcuni obbiettivi: fra cui la ricerca della massima qualità nella conduzione dell’impianto e nell’organizzazione degli eventi nonché l’utilizzo dell’impianto ispirato al principio del libero accesso da parte degli sportivi. E poi ancora l’organizzazione di tornei inseriti nel circuito Fig; l’uso pubblico dell’impianto, l’accessibilità dello stesso a tariffe predeterminate ed in conformità alle normative relative alle associazioni sportive dilettantistiche ed ai suoi tesserati. Infine la manutenzione programmata dell’impianto a garanzia dell’ottimale funzionalità dello stesso.