Salso, tenta un furto in una concessionaria d'auto: sorpreso e arrestato

E’ andata male la notte scorsa ad un 30enne di origine rumena che, confidando nel favore dell’oscurità e nelle poche persone in giro ha tentato un furto presso l’officina dell’autosalone “Salso Car”. Intorno alle 2 l’uomo si era già introdotto all’interno dell’a concessionaria forzando una porta a vetri, ma cosi facendo aveva attivato il sistema di allarme. Sul posto è arrivata immediatamente una gazzella del Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore dei carabinieri che ha bloccato le uscite. Il ladro, per far credere di essersi già allontanato ed evitare di essere scoperto, si è nascosto in un sottoscala. I militari hanno effettuato un’accurata ispezione dell’interno dell’officina, notando a terra delle tracce di sangue che aveva perso da una piccola ferita alla mano provocatasi nel rompere la porta.

Seguendo le tracce i carabinieri sono arrivati al nascondiglio dell’uomo che allora ha tentato una “sortita” aggredendoli per guadagnare una via di fuga. I due componenti della pattuglia non si sono fatti sorprendere ed hanno contenuto il tentativo dell’uomo, riuscendo infine a bloccarlo ed ammanettarlo. Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, condotto in caserma è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale ed ora si trova ai domiciliari.