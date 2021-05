Scuote le lenzuola e dentro c'era il gatto, che cade nel balcone di sotto: lo salvano i vigili del fuoco

Una vicenda piuttosto curiosa e fortunatamente a lieto fine a Salsomaggiore, in via Matteotti, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per un soccorso ad animale in difficoltà

L'animale in questione è un giovanissimo gatto, caduto dal "suo" balcone a quello sottostante e che la padrona pensava ferito gravemente.

Pare che la donna fosse arrivata sul balcone con in mano le lenzuola o il copriletto e che il gatto si fosse nascosto proprio tra i tessuti. Quando la donna ha scosso le lenzuola fuori dalla ringhiera, l'animale è caduto giù, atterrando sul balcone al piano di sotto.

Inizialmente sembrava ferito, ma quando i vigili del fuoco l'hanno recuperato, hanno potuto constatare che era in buone condizioni di salute e lo hanno restituito alla proprietaria.

Non è stato l'unico episodio della giornata ad avere come protagonisti un gatto e i vigili del fuoco. Gli uomini del 115 sono intervenuti anche per estrarre un secondo animale che si era infilato nel motore di un'auto in via Primo Taddei a Parma.