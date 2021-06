Salso, 30enne picchiato e rapinato da quattro giovani: residenti e videosorveglianza li incastrano

Momenti di paura giovedì notte a Salsomaggiore, dove un gruppo di giovani, forse per noia, forse sotto l’effetto di diverse sostanze, ha aggredito un 30enne rapinandolo del cellulare e del portafoglio.

L’uomo, intorno all’una di notte, era arrivato al distributore di viale Matteotti per acquistare le sigarette ma, appena sceso dall’auto è stato circondato dal gruppetto di giovani che hanno iniziato a prenderlo in giro ed a provocarlo in modo sempre più aggressivo. A nulla sono valse le richieste del 30enne di lasciarlo stare, anzi, quattro lo hanno colpito con calci e pugni, facendolo cadere a terra. Uno gli ha sottratto il cellulare ed il portafoglio, contenente un centinaio di euro. Un altro, di origine albanese, è salito sull’auto del 30enne e ha tentato, senza riuscirvi, di metterla in moto.

Dopo alcuni minuti, probabilmente a causa delle grida di aiuto che hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti affacciati alle finestre, gli aggressori sentendo arrivare i Carabinieri a sirene spiegate, sono fuggiti su un’utilitaria. Sul posto è giunta la pattuglia della Stazione carabinieri, che ha soccorso la vittima ed iniziato immediatamente a ricostruire l’accaduto raccogliendo gli indizi.

Già nella mattinata i militari di via Salvo d’Acquisto sono giunti, grazie alle immagini della videosorveglianza e alla collaborazione dei cittadini, all’individuazione dei responsabili. Si tratta di quattro giovani, tutti residenti a Salso -, due italiani, uno di origine albanese ed un macedone - di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che sono stati denunciati per rapina aggravata e lesioni personali in concorso.