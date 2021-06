Venduto il Berzieri a Cdp e Quadrio Curzio

Il Berzieri da oggi è venduto: lo ha acquistato la Cassa depositi e prestiti (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e sarà gestito dal gruppo privato Quadrio Curzio, nota per operare nel campo del benessere.

Oggi, infatti, si è tenuta l’asta per l’assegnazione del’edificio-simbolo di Salsomaggiore, per il cui acquisto era pervenuta un'unica proposta, per la base d’asta di 10 milioni e 250mila euro. Grande la soddisfazione del sindaco Filippo Fritelli, che parla di un <risultato storico>.