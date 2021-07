Medesano, arrestato un trentenne per evasione dai domiciliari

I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore nell’ultima settimana hanno posto in essere una serie di servizi di controllo straordinario del territorio.

I servizi, coordinati dal Comando Compagnia, sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti con il prezioso ausilio dei Carabinieri del N.A.S. di Parma. Sono stati predisposti numerosi posti di controllo nei comuni appartenenti alla giurisdizione. Le pattuglie dell’Arma hanno controllato 300 persone, 220 veicoli e numerosi locali serali.

Non sono mancati interventi, arresti e denunce:

- a Medesano, i carabinieri della locale stazione, hanno arrestato un magrebino di 30 anni, per il reato di evasione. L’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati , durante un controllo non veniva trovato all’interno della propria abitazione. Le successive ricerche permettevano di rintracciarlo nel centro abitato di Medesano. I carabinieri, dopo l’arresto, lo riconducevano presso il proprio domicilio;

- a Salsomaggiore in un esercizio commerciale di del centro una persona infastidiva e disturbava gli altri avventori. Gli uomini dell’Arma provvedevano a riportare alla calma il soggetto, il quale mentre si allontanava offendeva e minacciava i militari. L’uomo, un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine veniva quindi denunciato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale;

- a Pellegrino Parmense, i militari della locale stazione, in collaborazione con personale del N.A.S. di Parma, a seguito di ispezione di un esercizio commerciale del posto, rinvenivano e sequestravano 40 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e/o scaduti. Ai titolari venivano contestate varie violazioni amministrative e comminata una sanzione pecuniaria complessiva pari a 3.000 euro