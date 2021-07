Salso: interruzioni al servizio idrico e abbassamenti di pressione nella notte tra martedì e mercoledì

Un importante intervento di manutenzione straordinaria alla rete d’acquedotto è in programma nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 luglio a Salsomaggiore Terme. I lavori, che si svolgeranno in via Salvo D’Acquisto, all’angolo con via dei Gelsi, avranno alcune ripercussioni sulla regolarità del Servizio: vediamole di seguito.

- Durante le operazioni di scarico della condotta sono previsti sversamenti di acqua in strada con immissione in fognatura - opportunamente segnalati e con la presenza di operatori – su via Salvo d’Acquisto (all’altezza di Pilogen Carezza, all’incrocio con via Fermi e all’altezza di strada Tamburina), in via dei Gelsi e in piazza Falcone e Borsellino, nei pressi della Coop.

- Il Servizio Idrico sarà sospeso dalle ore 22.30 di martedì 13 fino alle ore 6 di mercoledì 14 luglio nelle seguenti vie: Salvo d’Acquisto, Fermi, dei Gelsi, Harris, Dalla Chiesa, Massarenti, Gobetti, Bottoni, Amendola, p.zza Falcone e Borsellino, I Maggio, Meucci, Del Lavoro, zona Capannina, Tamburina, Croce del Persico.

- Nelle seguenti zone potrebbero invece verificarsi, nello stesso periodo di tempo, temporanei abbassamenti di pressione: via XXV Aprile, via Prampolini, via Don Minzoni, via Santi, via Buozzi, via De Gasperi, via Micheli, via Grandi, Parco Mazzini, via Corridoni, via Petrarca, via Puccini, via Carducci, via Da Vinci, zona Stazione Ferroviaria, viale Indipendenza, via dei Partigiani salsesi, via Matteotti, via Bissolati, via della Pace, via Trento, via Davalli, via Bodoni, via Cerri, via Bottego, via Duse, via S. Francesco d’Assisi, via Zara e Zanchi, via Deledda, via Barilli, via Allegri, via Parmigianino, via Magnani, via Scaramuzza, via Toschi, via Volta, via Gioia, via Mistrali, via Gramsci, via Affanni, via Riccio da Parma, via Antelami, via Giordani, via Parma, via Leon d’Oro, via Ongari, via La Malfa, via Campore, via Montale, via Martiri di Nassyiria.

Nelle ore successive alla conclusione dell’intervento sarà possibile rilevare fenomeni di intorbidimento dell’acqua: basterà lasciarla scorrere qualche minuto, per il tempo necessario a farle riacquisire un colore normale. In caso di dubbi o persistenza del problema è sempre possibile rivolgersi al Numero Verde Pronto Intervento di EmiliAmbiente, 800 992739, attivo 24 ore su 24.

Per informazioni: www.emiliambiente.it, Numero Verde Pronto Intervento 800 992739