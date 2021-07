Fuggì dai domiciliari il gorno dopo l'arresto: dopo due mesi torna e finisce in carcere

Non è durata a lungo la latitanza del 30enne di origini romene che, il 23 maggio scorso, era stato sorpreso da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore mentre tentava di rubare attrezzature all’interno dell’officina di una nota concessionaria d’auto.

L'uomo, scoperto dai carabinieri, aveva tentato di aggredirli per riuscire a fuggire, ma i militari non si erano fatti sorprendere e lo avevano bloccato ed arrestato. Per lui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza in Tribunale, ma, nel corso della notte, si era allontanato dall’abitazione e si era reso irreperibile, probabilmente recandosi in Francia e rimediando un’ulteriore denuncia per evasione.

Nel frattempo il Giudice del Tribunale di Parma, lette le relazioni dei carabinieri, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere ritenendola l’unica idonea a contenere l’indole violenta del 30enne. Alla fine, ricercato dalle Forze dell’ordine e probabilmente non sapendo dove nascondersi, ieri, si è presentato al tribunale di Parma dove ha trovato ad attenderlo i Carabinieri della Compagnia che lo hanno preso in consegna e condotto in carcere.