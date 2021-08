Incidente questa mattina verso le 10 a Salsomaggiore in località Scipione Passeri. Un'auto, per motivi in via di accertamento, è uscita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 109 in strada Passeri. I due passeggeri hanno riportato ferite di media gravità e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio.

