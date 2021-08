In casa un proiettile, mezzo etto di cocaina e 22.500 euro: arrestata barista-pusher

Hanno bussato alla sua porta alla ricerca di armi illegalmente detenute, come faceva pensare l'attività informativa che avevano condotto su di lei. E c'era sì un proiettile cal. 9x21, ma soprattutto i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno potuto sequestrare circa 50 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 22.500 euro ritenuti guadagni dell’attività di spaccio.

E' finita così in arresto una 46enne albanese residente a Ponteghiara, dove svolge l’attività di barista.

La donna, già gravata da precedenti, oltre all'arresto in flagranza di reato per detenzione di droga, è stata anche denunciata per detenzione abusiva di munizioni.

Ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.