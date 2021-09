Scossa magnitudo 3.3 in Appennino: epicentro a Solignano, avvertita anche a Salsomaggiore

Terremoto: non si arresta lo sciame sismico nel Parmense. Dopo le scosse di ieri, in Appennino ne è stata avvertita un'altra, alle 21,33. Epicentro a Solignano, magnitudo 3.3 Richter. La scossa è stata avvertita anche a Salsomaggiore e in diverse zone della provincia. Sui social arrivano tante "segnalazioni": da Noceto a Soragna, da Sanguinaro a Collecchio.

Non solo: l'Istituto nazionale di geofisica ha registrato una lieve scossa (magnitudo 2.1) anche alle 19,56 con epicentro a 6 chilometri da Felino.