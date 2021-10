Alla Casa della Salute di Salso inaugurato l'ambulatorio di allattamento

Uno spazio dove poter allattare il proprio piccolo, in un ambiente comodo, sicuro ed accogliente. Si tratta dell’ambulatorio di allattamento dell’Ausl, inaugurato questa mattina alla Casa della Salute di Salsomaggiore Terme: qui le neo mamme avranno a disposizione un locale dedicato, dove poter allattare il proprio bebè in tutta tranquillità e ricevere, in caso di necessità, consigli e informazioni dal personale del consultorio Salute donna. Il taglio del nastro, avvenuto questa mattina all’interno della Settimana Mondiale dell’allattamento 2021 ha visto la partecipazione del direttore del Distretto di Fidenza dell’Azienda Usl, Andrea Deolmi, la responsabile del servizio Salute donna distrettuale Ambra Pelicelli, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Salsomaggiore Giorgio Pigazzani, alcuni professionisti sanitari e una neo mamma con il suo bimbo.

