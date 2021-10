La vendita di un condizionatore online si trasforma in estorsione: due denunciati

Aveva messo in vendita online un condizionatore al prezzo di 250,00 euro. E poco dopo aver inserito all’annuncio è stata subito contattata telefonicamente da una persona per definire le modalità d’acquisto. Quello che poi si è rivelato ben più che un truffatore: un estorsore.

E' accaduto a una donna residente a Fornovo.

Raggiunto l’accordo, l’acquirente le aveva riferito di voler pagare attraverso un nuovo metodo che, a suo dire, avveniva direttamente attraverso lo sportello postamat, invitandola ad effettuare una ricarica postapay in suo favore poiché soltanto in quel modo sarebbe stato sbloccato il pagamento che aveva già effettuato.

Giustamente insospettita dalla insolita modalità, la donna ha rifiutato. A questo punto l’interlocutore, fino a quel momento gentile ed educato, ha gettato la maschera e ha iniziato a minacciarla pesantemente se non avesse seguito le istruzioni. Spaventata, ha effettivamente eseguito le operazioni, ricaricando la carta del truffatore per un totale di circa 1000 euro e solo nei giorni successivi, riacquistata la calma, si è rivolta ai carabinieri di Fornovo.

I militari si sono attivati immediatamente avviando accertamenti sul numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima e sul conto corrente su cui erano finiti i soldi. Al termine delle indagini hanno identificavano i responsabili, un 38enne e un 54enne residenti tra Ferrara e Bologna, già gravati da numerosi precedenti per truffe e reati simili, che sono stati denunciati per estorsione all’Autorità Giudiziaria.