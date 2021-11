Il salsese Alberto Livoni in stato di fermo in Etiopia. "Situazione delicata"

C'è anche un italiano, il volontario salesiano cinquantenne Alberto Livoni, in stato di fermo in Etiopia dove nelle ultime settimane decine di dipendenti locali delle Nazioni Unite sono stati arrestati durante le operazioni contro i ribelli del Tigrè nell’ambito dello stato di emergenza in vigore nel Paese nordafricano. Livoni, nato a Salso, si è poi trasferito a Pellegrino. «La situazione è delicata», fanno sapere le stesse fonti, che sottolineano che, se di norma uno stato di fermo dura 72 ore, in Etiopia a causa dell’attuale stato di emergenza il normale funzionamento delle regole è sospeso.