Al lavoro con la pistola a Medesano: denunciato. Porto abusivo, nei guai un 60enne a Salso

I Carabinieri delle Stazioni di Salsomaggiore Terme e Medesano, durante alcuni controlli effettuati su tutto il territorio negli ultimi giorni, hanno denunciato due persone per porto abusivo di arma da fuoco. In particolare i militari di Medesano, a seguito di accertamenti, hanno individuato un uomo che aveva portato una pistola sul posto di lavoro senza però avere la licenza necessaria.

Il soggetto si è giustificato dicendo che aveva preso l’arma per portarla in armeria ma che, avendo trovata chiusa e dovendosi recare al lavoro, l’aveva tenuta con sè. Per lui ora è partita una denuncia per porto abusivo di arma da fuoco e, oltre alla pistola, gli sono state ritirate anche le altre armi e munizioni che deteneva in casa, regolarmente denunciate.

A Salsomaggiore invece, i militari di via D’Acquisto, durante un controllo, hanno perquisito l’autovettura di un sessantenne, il quale a bordo teneva una pistola, anche questa regolarmente denunciata ma solo per poterla detenere in casa. I militari hanno poi esteso il controllo al domicilio, accertando che l’uomo, trasferitosi di residenza, aveva omesso di segnalare, come richiesto dalla legge, il cambio di luogo di detenzione delle armi e la mancanza di un fucile del quale invece risultava tuttora detentore e di cui non aveva mai denunciato la perdita. Anche in questo caso tutte le armi venivano sequestrate e l’interessato è stato denunciato per porto abusivo e omessa denuncia di armi