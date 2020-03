Il sindaco di San Secondo ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero, plessi di Pizzo e Castell’Aicardi, fino a data da destinarsi.

E' stata inoltre decisa la sospensione di ogni altra attività di polizia mortuaria e che per ogni evento sia ammessa la presenza esclusivamente dei parenti stretti in un numero massimo non superiore a tre persone.