Auto fuori strada alla periferia di San Secondo

Incidente, verso le 17.30 di oggi, lungo la strada provinciale 10 Parma – Cremona , nella periferia di San Secondo. Un’utilitaria con a bordo due coniugi, rimasti feriti entrambi in modo non grave, è improvvisamente uscita di strada. Sul posto gli agenti della polizia locale Terre del Basso Taro, l’elisoccorso del 118, due ambulanze della Cri di San Secondo, i vigili del fuoco del comando di Parma e i carabinieri di San Secondo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale che dovrà anche accertare se i due coniugi avevano una giusta causa per trovarsi in strada il pomeriggio di Pasqua.

san secondo