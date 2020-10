"Lady" a San Secondo ancora tra i migliori caffè bar d'Italia (secondo Gambero Rosso)

La Nuova Pasticceria Lady di San Secondo Parmense è ancora nella lista dei migliori caffè bar d'Italia, nella classifica stilata dal Gambero Rosso con Tre tazzine e Tre chicchi. Non solo, ha ricevuro un ulteriore premio, prestigioso, perchè è nella classifica dei locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi. In quest'ultima è l'unico in Emilia Romagna.

Premi assegnati durante la presentazione della 21esima edizione della guida Bar d’Italia di Gambero Rosso. L’elenco dei bar è lungo, ma quelli che conquistano il massimo punteggio nella qualità del caffè e in quella dell’offerta complessiva – simboleggiati da Tre Tazzine e Tre Chicchi – sono 39. Premiati anche i migliori cocktail bar e i migliori cocktail bar d'albergo e l'aperitivo dell'anno. Nessun locale di Parma, qui, è menzionato. Solo l' Emporio 1920 di Bologna è stato premiato in regione.

I bar con Tre tazzine e Tre chicchi in Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Staccoli Caffè – Cattolica (RN)

Bar Roma – Novellara (RE)

Dolce Salato – Pianoro (BO)

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (PR)

Per il premio di miglior bar in quest’anno così particolare è stata fatta una scelta diversa. Gambero Rosso e illycaffè hanno pensato a un’edizione speciale del premio, fortemente legata all’attuale congiuntura. Un premio riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza.

I migliori bar dell'anno sono risultati

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Ciak – Venezia

Tropical Bar – Castellammare del Golfo (TP)