Incidente, questa mattina, sulla circonvallazione di San Secondo, dove un anziano, mentre attraversava la strada, è stato colpito da un’auto. L’uomo è stato trasportato al Maggiore di Parma con diverse contusioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

