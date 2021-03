Rinviato il Palio delle contrade

Nuovo, inesorabile ed inevitabile rinvio per il Palio delle contrade di San Secondo. La celebre manifestazione, che da anni si teneva il primo fine settimana di giugno, dopo essere saltata nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, e dopo un primo e «speranzoso» rinvio Al 4,5 e 6 giugno giugno di quest’anno, è stata di nuovo posticipata. La manifestazione che rievoca il matrimonio di Pier Maria Rossi e Camilla Gonzaga, ogni prima fine settimana di giugno, causa il perdurare della situazione pandemica, è stata fissata per il weekend del 18-19 settembre 2021. In questa decisione, è stata importante la volontà e la determinazione dell’Associazione Palio messe in campo per raggiungere l’obiettivo ma è da sottolineare il sostegno e la grande disponibilità dell’Amministrazione Comunale. L’evento sarà organizzato rispettando le normative vigenti in materia di Covid, l’edizione quindi si limiterà alla disputa della giostra degli anelli e alle relative prove del sabato. Nei prossimi mesi, visto l’andamento della pandemia, si deciderà se aggiungere qualche altro momento saliente del programma originale delle celebrazioni classiche. Nel weekend precedente il Palio si svolgeranno la cerimonia della svelatura del drappo 2021, il sorteggio delle carriere di giostra e l’investitura dei capitani. Il presidente Francesco Ilardo ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: «Speriamo, disputando il Palio, anche se in forma ridotta, di riportare un clima di normalità e una ventata di allegria al Paese e rispettare così la tradizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Palio San Secondo