Aule all'aperto nel giardino della Rocca dei Rossi per i bimbi delle elementari

Lezioni tra gli alberi e in “banchi” ben distanziati, toccati dal sole nel giardino della Rocca dei Rossi, per i ragazzi di San Secondo Parmense: da qualche giorno è stata infatti attivata una modalità di insegnamento che permette agli studenti delle elementari dell'Istituto comprensivo Giovannino Guraeschi di sperimentare la didattica all'aperto. La pandemia continua infatti ad imporre soluzioni innovative anche al mondo scolastico, così da permettere le lezioni in presenza. Tutte le classi a rotazione potranno usufruire di questa opportunità.

“Si potrebbe pensare che i bimbi all’aperto siano più distratti ma in queste mattinate, quando sono andata in visita, ho trovato un'atmosfera serena e distesa, con i piccoli studenti molto concentrati sulla lezione – spiega Ketty Pellegrini, Vicesindaco di San Secondo - L’idea nasce da genitori e insegnanti e dall’esigenza di aumentare la sicurezza sanitaria. L'Amministrazione fin dall’inizio della pandemia è infatti alla ricerca di soluzioni innovative per i servizi che hanno subito un arresto, la scuola e’ uno di questi”.

Grazie alla collaborazione di insegnanti, genitori e del personale Auser, impegnato nella sorveglianza di supporto ai docenti, l'Amministrazione comunale ha potuto allestire queste aule all’aperto per permettere ai ragazzi di seguire le lezioni in maggiore sicurezza, spazi che verranno a breve arricchiti dalla donazione del Lions Club Colorno La Reggia, associazione da anni vicina alle esigenze del territorio, ovvero due lavagne magnetiche, come spiega la Presidente Raffaella Romiti: “E' con piacere che, secondo gli scopi e i codici etici della nostra associazione, ovvero di essere parte attiva al benessere civico, culturale e morale della comunità, offre questi supporti didattici per le aule esterne, due lavagne magnetiche che potranno essere di aiuto ai piccoli studenti”.