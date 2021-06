Provinciale tra S. Secondo e Carzeto: da oggi c'è il limite dei 50 km orari

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica l’istituzione del limite di 50 km/h sulla strada provinciale 50 di Carzeto dalla fine centro abitato di San Secondo Parmense, per 3 km e l’istituzione di limite di velocità di 70 km/h fino all’inizio del centro abitato di Carzeto, da mercoledì 23 giugno 2021 e comunque dall’installazione dei relativi segnali.



La misura si è resa necessaria per aumentare la sicurezza di quel tratto della SP. 50, riducendo la velocità dei mezzi in transito, dato che in tale tratto di strada sono presenti numerosi accessi privati, intersezioni e curve ed i mezzi che lo percorrono raggiungono velocità sostenute; inoltre la carreggiata della SP. 50 di Carzeto in alcuni tratti si restringe e sono presenti dossi.