Il 118 è intervenuto a mezzanotte a San Quirico di Trecasali, dove era segnalata un'auto fuori strada. L'incidente è avvenuto in via IV Novembre e pare che non ci siano altri veicoli coinvolti: il conducente - per cause ancora in via d'accertamento - avrebbe perso il controllo dell'auto, finita a lato della carreggiata. Il conducente ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Maggiore di Parma.

san quirico