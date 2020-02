Lutto a Viarolo: morto a soli 48 anni Roberto Cavatorta

Grande dolore a Viarolo di Sissa Trecasali per la scomparsa, a soli 48 anni, di Roberto Cavatorta, per anni presidente del circolo Arci di Viarolo. Cavatorta è mancato improvvisamente ieri mattina. Di professione elettricista, all’azienda Rizzi di Viarolo, era in prima fila in tante associazioni del territorio: l’Arci di Viarolo, la Croce rossa di San Secondo, le società di calcio Bassa Parmense e Viarolese, la fiera del Cornazzano e la fiera agricola e la sagra di Trecasali. Ricoprì anche l’incarico di consigliere comunale a Trecasali (2004-2009).

Questa sera alle 20.30 il rosario nella chiesa di Viarolo. Il funerale sarà celebrato domani (venerdì 14) alle 9 partendo dalla Casa funeraria Domus Angeli di via Primo Maggio 4 a Trecasali per raggiungere la chiesa di Viarolo alle 9.30. Domani sulla Gazzetta il ritratto di Cavatorta e il ricordo di chi lo conosceva.