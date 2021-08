Festival lungo il Po per la ripartenza della musica

Recital, conversazioni, proiezioni cinematografiche, musica dal vivo, cene musicali sulla motonave Stradivari, premi, ma anche attenzione alle eccellenze di ogni zona, permettendo allo spettatore di immergersi nel territorio. Sono gli ingredienti di 'Scorre - Il festival': programma di eventi sulle rive del Po, dal 3 al 12 settembre, nei comuni di Sissa Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto (Re) con il contributo della Regione Emilia-Romagna.



L’iniziativa è organizzata da Promoter Emilia-Romagna (Per), dopo il successo dell’estate scorsa dei cinque grandi eventi unici organizzati dall’associazione in Italia, che hanno coinvolto numerosi artisti, consentendo a oltre 500 lavoratori di riprendere il proprio ruolo professionale e a oltre 4.000 spettatori di assistervi in presenza. Il festival si avvale del contributo della Regione e della collaborazione dei Comuni coinvolti, della Fondazione Ater, con media partner del progetto TRMedia e Radio Bruno..



«Dopo il satellite dello Sponz Festival di Vinicio Capossela nell’Appennino reggiano, mentre in tutta la regione si sviluppa 'Fuorì, il festival diffuso, con 'Scorrè si completa l’idea di fare cultura nella natura - ha spiegato oggi a Borretto durante la presentazione l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori - per corrispondere a una crescente domanda del pubblico conseguente all’epidemia e insieme a una giusta volontà di decentramento culturale che dovrebbe valere sempre. L’asta del Po è un’area geografica tutta da scoprire e la cultura può favorire l’attrazione di questi territori».

La rassegna sarà aperta il 3 settembre dai Modena City Ramblers a Sissa Trecasali e da Arisa a Bondeno.

Informazioni su programma e prenotazioni su promoteremiliaromagna.it.