Evade dai domiciliari e passeggia per Sissa: arrestato 50enne

Ieri mattina, durante un regolare servizio di perlustrazione, i carabinieri della stazione di Sissa Trecasali, della compagnia di Fidenza, hanno notato per le vie del paese un soggetto conosciuto alle forze dell'ordine. Fermato e identificato, gli uomini dell'Arma hanno avuto conferma della loro intuizione: si trattava di un cinquantenne siciliano, trapiantato da tempo in Emilia Romagna, da alcuni mesi agli arresti domiciliari a Sissa dopo oltre un anno in carcere e sottoposto periodicamente ai controlli da parte dei militari stessi. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni credibili sul motivo della sua presenza in strada, presenza che violava le prescrizioni a cui era sottoposto. E' stato portato in caserma a Fidenza. Non vi erano stati sconti o variazioni degli obblighi da parte dell’autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto quindi all’arresto. Il cinquantenne comparirà oggi di fronte al giudice per la convalida dell’arresto e per la valutazione della sua posizione: deve scontare ancora circa 3 anni per reati in materia di immigrazione clandestina, comminati dal Tribunale di Bologna nel 2019.

evasione

domiciliari