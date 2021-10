«November Porc» al via: la prima tappa è a Sissa

Con la tappa inaugurale in calendario dal 5 al 7 novembre, l'edizione numero 26 di «I sapori del maiale», prenderà il via a Sissa il «November Porc», la kermesse di casa nella Bassa e dedicata al maiale, su organizzazione dell’associazione Strada del Culatello e dell’amministrazione comunale di Sissa Trecasali.

Il programma del fine settimana è in fase di ultimazione: già questa sera, dalle 19.30, sotto al tendone allestito in piazza Roma dalle associazioni locali sarà possibile cenare e gustarsi i prodotti tipici del territorio, salumi e carne: la serata proseguirà con dj set e il «Drag Pork Show» con Gemma Jones e Ape Regina's, sempre all’interno della struttura allestita in piazza Roma.

Apriranno nella mattinata di sabato 6, alle 9, le bancarelle del «mercato dei sapori», che vedranno sino alle 22 l’esposizione di prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia: dalle 10.30 tornerà invece ad essere attivo il tendone di piazza Roma per il pranzo.

Alle 15 il «November Porc» sarà ufficialmente inaugurato, alla presenza delle autorità, mentre dalle 19 tornerà la possibilità di cenare, in due turni – dalle 19 alle 21 e dalle 21.15 in poi – con il successivo spettacolo «Io parlo parmigiano: The Gozen Show» e il dj set che chiuderanno la serata di sabato. Domenica 7 le bancarelle resteranno aperte dalle 9 alle 20: lo stand enogastronomico sarà accessibile a partire dalle 10.30, e anche per la cena.

Per evitare situazioni di eccessivo assembramento, non si terranno alcune iniziative classiche del «November Porc», come la cottura e distribuzione gratuita del «mariolone» e la dimostrazione dal vivo - al suo posto sarà proiettato un filmato - delle tecniche di lavorazione della carne di maiale da parte dei norcini. L’ingresso alla manifestazione sarà consentito tramite due varchi in via Matteotti, al costo di due euro (con accesso gratis per i minori di dodici anni) e con obbligo di Green pass: per i pranzi e le cene all’interno del tendone, obbligatoria la prenotazione (anche via Whatsapp) al numero 347-4185172. Nell’area della festa sarà inoltre allestita una zona dedicata ai bambini, con giostre gonfiabili.