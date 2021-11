Senso unico alternato sulla Sp 10 tra S. Quirico e Sissa Trecasali

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato regolato da semafori/movieri lungo la Strada provinciale n. 10 di Cremona, all’intersezione con Via Torta, tra San Quirico e Sissa Trecasali

dalle ore 8 alle ore 18 di lunedì 15 novembre e di martedì 16 novembre 2021, e comunque fino a fine dei lavori.

La misura si è resa necessaria, per consentire all’impresa Pizzarotti &C spa di realizzare lavori di adeguamento dell’intersezione e completare le barriere di sicurezza, all’interno dei lavori del corridoio plurimodale TIBRE, lavori per i quali occorre occupare parte di carreggiata stradale.